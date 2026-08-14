Dos incendios en apenas minutos dejan siete casas afectadas en un barrio de Santa Cruz del Retamar (Toledo)

Dos incendios, originados en apenas minutos de diferencia durante la noche de este jueves en la urbanización de Calaberche de Santa Cruz de Retamar (Cruz), han afectado a siete viviendas y han provocado una afectación por humo a un hombre de 40 años.

El primer fuego se produjo a las 23:01 horas en una vivienda de la calle Río Aragón, que ha resultado dañada.

Ocho minutos después, a las 23:09 horas en otra calle de la urbanización (calle Málaga), un jardín de un inmueble comenzó a arder y las llamas terminaron dejando secuelas en el exterior de cinco casas y en el interior de otra.

Incendios en la urbanización Calalberche de Santa Cruz del Retamar (Toledo). Vídeo compartido por una vecina en redes sociales.

Afortunadamente, en ninguno de los dos incendios ha sido necesario realojar a vecinos, ya que los bomberos extinguieron el fuego a los pocos minutos, según informa el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Por su parte, el hombre de 40 años fue atendido por inhalación de humo en el mismo lugar. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer el origen de ambos siniestros, informan a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

En el operativo han participado bomberos de Santa Olalla, Illescas y la Comunidad de Madrid y también efectivos de la Guardia Civil y Policía Local, un médico de urgencias y una UVI en preventivo.