Rescatan a una mujer y sus dos perros atrapados por un incendio que rodeaba su casa en Socovos (Albacete)

Una mujer y sus dos perros han sido auxiliados por la Guardia Civil después de quedar atrapados en el interior de una vivienda de Socovos (Albacete), rodeada por las llamas de un incendio que se había propagado por los terrenos colindantes. La rápida intervención de los agentes permitió ponerlos a salvo y evitar que el fuego causara daños de consideración.

Los hechos ocurrieron después de que los operadores del Centro Operativo Complejo (COC) de la Guardia Civil de Albacete, que atienden el teléfono de urgencias 062, recibieran un aviso alertando de que un incendio avanzaba por el perímetro de una vivienda y que, al parecer, una mujer permanecía atrapada en su interior.

Hasta el lugar se desplazó la patrulla de la Guardia Civil de Letur más próxima. A su llegada, los agentes tuvieron que sortear el muro perimetral de la vivienda para acceder a una parcela interior en la que el fuego ya se había propagado y estaba generando una gran cantidad de humo debido a la rápida combustión de broza y matorral.

Una vez en el interior, los agentes lograron comunicarse con la mujer, que se encontraba muy nerviosa y aseguraba no encontrar las llaves para poder abandonar la vivienda. Finalmente, pudieron auxiliarla para salir del inmueble junto a sus dos perros, que tuvieron que ser liberados de la perrera en la que se encontraban.

Frenaron las llamas con una manguera

Con la mujer y sus mascotas ya en una zona segura, los agentes actuaron para impedir que el fuego avanzara hacia la vivienda. Para ello, utilizaron una manguera doméstica con la que consiguieron frenar las llamas hasta la llegada de los servicios de extinción.

Esta intervención permitió mantener el incendio perimetrado y limitar sus efectos a unos terrenos colindantes de matorral, evitando así daños personales o materiales de consideración.

El fuego fue finalmente sofocado gracias a la actuación del personal del Servicio de Extinción de Incendios del Infocam y del Servicio de Protección y Extinción de Incendios (Sepei) del parque de bomberos de Hellín. El incendio no llegó a afectar a una gran superficie.

Por su parte, especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Albacete se han hecho cargo de las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio.