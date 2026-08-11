Cae la presunta inductora de la agresión mortal a un hombre de 46 años en Hellín: ya hay cuatro detenidos por este crimen

La Policía Nacional ha detenido en Hellín (Albacete) a una mujer como presunta inductora de la agresión que tuvo lugar el pasado 11 de abril y que acabó con la vida de un hombre murciano de 46 años.

Con esta detención ya son cuatro las personas detenidas por esos hechos, el autor material, dos cómplices y la mujer que pidió al agresor que lo ejecutase, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación sobre el homicidio de un hombre de 46 años el pasado 11 de abril en la calle Canterería de Hellín dio como resultado la detención de tres personas días después de los hechos, pero nuevos datos han llevado a los agentes a identificar a una cuarta persona.

Supuestamente, esta mujer actuó como inductora del delito al pedir directamente al presunto autor que ejecutase la agresión sobre la víctima.

Relacionada con el tráfico de drogas

De manera paralela, la Comisaría Local de Hellín ha llevado a cabo una investigación sobre un posible punto de venta de droga ubicado en el centro de la ciudad en el que estaría también involucrada la inductora del homicidio.

Este punto negro dedicado al tráfico de drogas recibía compradores a diario, incluso a altas horas de la noche: en ocasiones los vendedores lanzaban la droga a través de la ventana o realizaban el intercambio en la propia entrada del edificio.

En el registro de la vivienda se hallaron diversas sustancias estupefacientes, entre ellas 11 gramos de cocaína dispuesta en dosis para su distribución, 15 gramos de hachís y 52 gramos de sustancia opiácea, además de sustancias de corte, balanzas de precisión y diversos útiles para dosificar las sustancias estupefacientes.