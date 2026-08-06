El incendio de Riofrío del Llano queda controlado: rebajado a nivel 0 al cesar el riesgo por humo
El fuego, detectado por un vigilante fijo a las 17:19 horas de este jueves, ha requerido del despliegue de medios aéreos y terrestres.
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El Servicio de Extinción y Prevención de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado de que ha quedado controlado un incendio que ha comenzado este jueves en el municipio de Riofrío del Llano (Guadalajara).
Poco después de iniciarse, fue elevado a nivel 1 por posible afección de humo a la localidad de Cardeñosa. De acuerdo a la información publicada en el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias), el fuego afecta a terreno forestal y ha sido detectado por un vigilante fijo a las 17:19 horas de este jueves.
▶️ ACTUALIZACIÓN— INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 6, 2026
➡️#IFRiofríodelLlano en #Guadalajara desciende a Situación Operativa 🚨Nivel 0
Continúan las labores de extinción de #INFOCAM de @gobjccm.
🚁 4 medios aéreos
🚚 10 medios terrestres
👥60 efectivos #BBFF #AAMM
📹Carrusel de medios aéreos en extinción
ℹ️… pic.twitter.com/Q3XkGvtInh
Desde que fue advertido, las tareas de control y extinción han movilizado a siete medios aéreos, 12 medios terrestres y 70 efectivos.