El incendio de Riofrío del Llano queda controlado: rebajado a nivel 0 al cesar el riesgo por humo

El Servicio de Extinción y Prevención de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado de que ha quedado controlado un incendio que ha comenzado este jueves en el municipio de Riofrío del Llano (Guadalajara).

Poco después de iniciarse, fue elevado a nivel 1 por posible afección de humo a la localidad de Cardeñosa. De acuerdo a la información publicada en el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias), el fuego afecta a terreno forestal y ha sido detectado por un vigilante fijo a las 17:19 horas de este jueves.

▶️ ACTUALIZACIÓN

➡️#IFRiofríodelLlano en #Guadalajara desciende a Situación Operativa 🚨Nivel 0

Continúan las labores de extinción de #INFOCAM de @gobjccm.

🚁 4 medios aéreos

🚚 10 medios terrestres

👥60 efectivos #BBFF #AAMM

📹Carrusel de medios aéreos en extinción

ℹ️… pic.twitter.com/Q3XkGvtInh — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 6, 2026

Desde que fue advertido, las tareas de control y extinción han movilizado a siete medios aéreos, 12 medios terrestres y 70 efectivos.