Imagen aérea del incendio de Riofrío del Llano (Guadalajara).

Imagen aérea del incendio de Riofrío del Llano (Guadalajara). Plan Infocam

Sucesos INCENDIO

El incendio de Riofrío del Llano queda controlado: rebajado a nivel 0 al cesar el riesgo por humo

El fuego, detectado por un vigilante fijo a las 17:19 horas de este jueves, ha requerido del despliegue de medios aéreos y terrestres.

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El Servicio de Extinción y Prevención de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado de que ha quedado controlado un incendio que ha comenzado este jueves en el municipio de Riofrío del Llano (Guadalajara).

Poco después de iniciarse, fue elevado a nivel 1 por posible afección de humo a la localidad de Cardeñosa. De acuerdo a la información publicada en el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias), el fuego afecta a terreno forestal y ha sido detectado por un vigilante fijo a las 17:19 horas de este jueves.

Desde que fue advertido, las tareas de control y extinción han movilizado a siete medios aéreos, 12 medios terrestres y 70 efectivos.