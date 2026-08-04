El fuego regresa a Retuerta del Bullaque dos semanas después: activado el nivel 1 por la cercanía del fuego a la CM-4017

El servicio de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha declarado de nivel 1 un incendio originado en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) por posible afección por humo a la carretera CM-4017.

Según los datos proporcionados por el sistema de información de incendios forestales, el fuego ha sido detectado a las 16:45 horas. Desde entonces, han trabajado cinco medios aéreos, 12 medios terrestres y 77 efectivos en su extinción.

El fuego se ha originado en la misma zona en la que se desató otro el pasado jueves 23 de julio, un incendio forestal que afectó a unas mil hectáreas y obligó a confinar a la población toledana de Marjaliza.