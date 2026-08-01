Muere una joven de 22 años al quedar atrapada dentro de una máquina de lavandería en la localidad toledana de Yeles

Nuevo accidente laboral con resultado de muerte en la región. Una trabajadora de 22 años ha fallecido a primera hora de este sábado tras quedar atrapada en una máquina de una lavandería situada en Yeles (Toledo), según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El trágico suceso se ha producido a las 7:25 horas en la lavandería industrial para hostelería que tiene la empresa Elis en el Camino Canteras de la localidad toledana.

Por causas que no han trascendido, la joven ha quedado atrapada en una de las máquinas de las instalaciones.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de bomberos de Illescas, que han tenido que llevar a cabo un complicado operativo para rescatar a la trabajadora debido a la dificultad de acceso a la maquinaria.

Una vez liberada, los sanitarios de una UVI móvil desplazada al lugar solo han podido certificar su fallecimiento.

En el operativo también han participado agentes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este accidente laboral.

Condolencias

Tras conocerse el accidente, UGT Castilla-La Mancha ha lamentado el fallecimiento de la joven trabajadora y ha trasladado sus condolencias a la familia y allegados. El sindicato ha reclamado que se investiguen las circunstancias en las que se ha producido el siniestro para esclarecer las causas de este nuevo accidente laboral.

La secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha, Silvia López, ha advertido de que la siniestralidad laboral está alcanzando cifras "especialmente trágicas" en la región y ha recordado que, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Trabajo, 20 trabajadores habían perdido la vida en Castilla-La Mancha entre enero y mayo.

"2026 va a ser un año especialmente trágico en cuanto a siniestralidad laboral y es algo que no debemos tolerar. Lo que está en juego es la vida de muchas personas y el dolor de muchas familias", ha señalado López, quien también ha reclamado más medios para la Inspección de Trabajo, la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la implantación de la figura del delegado territorial de prevención para reforzar la seguridad, especialmente en las pequeñas empresas.