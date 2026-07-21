El método de la banda que asaltó cuatro bares de Cuenca y Toledo: mazas, tragaperras y fuga en un coche de alquiler

Detenido el presunto autor de cuatro robos con fuerza en establecimientos de Cuenca y Toledo. Europa Press

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de cuatro delitos de robo con fuerza cometidos en establecimientos hosteleros de las provincias de Cuenca y Toledo.

La investigación se inició tras el robo cometido en una churrería de Tarancón (Cuenca) a comienzos del presente mes de julio, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Las gestiones realizadas por el área de investigación del puesto principal de Tarancón permitieron relacionar este hecho con otros robos cometidos esa misma noche en establecimientos hosteleros de áreas de servicio situadas en Saelices (Cuenca) y La Guardia (Toledo), así como un cuarto robo perpetrado días después en la misma zona.

Los agentes comprobaron cómo los autores actuaban siguiendo el mismo modus operandi, que consistía en que dos personas encapuchadas accedían al interior de los establecimientos, tras fracturar una puerta o ventana con una maza, forzaban las máquinas tragaperras para apoderarse de la recaudación y posteriormente abandonaban el lugar en un vehículo de alquiler.

El conductor permanecía esperándoles con el motor en marcha y realizando labores de vigilancia para percatarse de la presencia policial. Las pesquisas permitieron localizar el alojamiento del conductor del vehículo utilizado en los hechos.

Tras establecer un dispositivo de vigilancia, los agentes procedieron a su detención. La investigación ha permitido esclarecer cuatro delitos de robo con fuerza en establecimientos hosteleros. El detenido ha sido puesto a disposición del tribunal de instancia de guardia de Tarancón.