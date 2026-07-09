Adif reforzará la vigilancia entre Toledo y Ciudad Real tras sufrir tres robos de cable de la línea de tren en solo tres días

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha anunciado que reforzará la vigilancia en el Corredor Sur de la Alta Velocidad tras haber registrado tres robos de cable de cobre en tan solo cinco días.

Aunque en esta zona y alrededores ya se cuenta con tres patrullas de vigilancia, se van a reforzar los efectivos con dos patrullas propias adicionales, además de con más agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En concreto, se han producido robos de cable en la línea de AVE que discurre entre Urda (Toledo), Malagón (Ciudad Real) y Ciudad Real capital los días 4, 7 y 8 de julio.

Tal y como ha lamentado Adif, estas sustracciones "han provocado incidencias técnicamente difíciles de resolver que han repercutido irremediablemente en cortes de circulación prolongados y molestias a los viajeros, además de otros problemas de seguridad".

Por último, Adif ha denunciado que solo en una semana se han registrado en todo el país un total de seis robos de cable ferroviario. En total, se han producido nueve incidencias relacionadas con este tipo de actos vandálicos.

Robo del miércoles

Adif informó este miércoles a través de sus redes sociales a las 17.40 horas de la tarde de los retrasos que estaban registrando los trenes de la línea de alta velocidad Madrid – Andalucía por un robo de cable entre Ciudad Real y Malagón.

⚠️ Por robo de cable entre Ciudad Real y Malagón, se están registrando retrasos en los trenes que circulan por la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía.

🧑🔧 Se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad. — INFOAdif (@InfoAdif) July 8, 2026

A primera hora de la mañana de este jueves, la incidencia se ha dado por solucionada.