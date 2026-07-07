La Policía Nacional detiene en Illescas a un prófugo acusado de homicidio en República Dominicana

La Policía Nacional detiene en Illescas, Toledo, a un fugitivo culpable de cometer un homicidio con un bate de béisbol en República Dominicana. El prófugo, apodado "Muñigo", se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión en su país.

Los hechos se remontan a diciembre de 2022 en la provincia de Santo Domingo Este, República Dominicana, cuando el arrestado, en una vía pública, agredió a la víctima con varios golpes en el cuerpo y en la cabeza con un bate de béisbol. El herido, que recibió atención médica inmediata, falleció a los pocos días.

Los agentes de la Policía Nacional tuvieron constancia de la existencia de una reclamación judicial para su extracción a República Dominicana el pasado mes de febrero y conocieron que el fugitivo quebrantó las medidas cautelares impuestas por la Audiencia Nacional.

Tras varias semanas de investigación, la Policía confirmó que "Muñigo" no se dejaba ver por la vía pública, lo que les hizo sospechar que estaría ocultándose en una vivienda familiar situada en la localidad toledana de Illescas. Desde allí recibía de manera frecuente compras de alimentos y suministros así como la visita cotidiana de familiares y amigos.

Su detención se llevó a cabo el pasado mes de junio y el arrestado fue puesto inmediatamente a disposición de la autoridad judicial.