Un jurado popular declara culpable al acusado de matar a su pareja cuando estaba a punto de dar a luz en Escalona

Un jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de asesinato y aborto a J.J.S.A., acusado de matar a su mujer a puñaladas en el año 2022 en Escalona (Toledo), cuando estaba a punto de dar a luz.

Los nueve integrantes del jurado han decidido que no se aplique el beneficio de la suspensión de la pena y el indulto, aceptando que se apliquen el atenuante de confesión y los agravantes de parentesco y género.

Tras el fallo del jurado, el Ministerio fiscal ha reclamado para el encartado 22 años por el delito de asesinato y seis por el de aborto, teniendo en cuenta la gravedad y la entidad de los hechos.

Asimismo, ha reclamado libertad vigilada, que se determinará una vez haya cumplido la pena de prisión, la prohibición de aproximarse a sus dos hijos y la privación de la patria potestad sobre ellos. Y ha solicitado la indemnización a cada uno de sus dos hijos menores con 120.000 euros, además de 40.000 para cada uno de los hermanos y padres de la víctima.

Por su parte, la defensa del acusado ha pedido al juez que aplique el "menor porcentaje de pena posible" en la horquilla de entre 15 y 25 años que recoge el Código Penal. Y ha admitido que no pedirá remisión de condena.

Sucesión de los hechos

Según el escrito de la Fiscalía el varón mantenía una relación matrimonial con Elena, de 34 años, conviviendo juntos en una vivienda de Escalona junto a sus dos hijos de 13 y 14 años.

Elena tenía una relación extramatrimonial conocida y asumida por el acusado con otro varón, de quien estaba embarazada de nueve meses en el momento de los hechos.

Sobre las 19 horas del 28 de diciembre de 2022, Elena decidió abandonar junto a sus dos hijos el domicilio familiar para trasladarse a convivir con su otra pareja, por lo que hizo las maletas y las introdujo en el coche.

El acusado no aceptó que Elena lo abandonase y, sobre las 20 horas, cuando los hijos estaban fuera del domicilio sacando sus cosas, cerró la puerta de la vivienda con la intención de matarla y provocando el aborto del feto.

El lugar de los hechos fue el patio delantero de la casa, donde asestó a la mujer ocho puñaladas en la zona abdominal y en la espalda, por lo que esta y el feto murieron. En concreto, dio dos puñaladas en la región infraescapular izquierda, otra por debajo de la zona deltoidea izquierda, tres en el abdomen izquierdo y dos heridas de aspecto inciso en tercio inferior de antebrazo izquierdo.

Tras el ataque, "guiado por el desprecio hacia su esposa y su falta de voluntad de respetar su libre decisión de reanudar su vida sentimental", se dirigió a ella insultándola porque iba "tener un hijo con otro".

Después, arrojó el cuchillo al patio de la vivienda contigua, con la intención de deshacerse de él, aunque admitió a uno de sus hijos la autoría del asesinato expresándole que "se lo tenía merecido". Asimismo, también lo reconoció ante su hija y un vecino.

Por último, pidió que llamaran a la Guardia Civil, reconociendo que sabía muy bien lo que había hecho y no iba a ir "a ninguna parte".

El acusado se encuentra en prisión provisional por estos hechos desde el 30 de diciembre de 2022.