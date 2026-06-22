Muere ahogado un hombre de 71 años tras perder el conocimiento en una piscina de El Casar (Guadalajara)
Los hechos han ocurrido a las 14.47 horas en el polideportivo municipal de la localidad.
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Un hombre de 71 años ha muerto ahogado este lunes tras sufrir una pérdida de conocimiento mientras nadaba en la piscina del polideportivo municipal de El Casar (Guadalajara).
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 14.47 horas de la tarde de este lunes.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil, Policía Local y una UVI, cuyos sanitarios solo han podido certificar el fallecimiento de la víctima.