Detenidos dos jóvenes ladrones que se colaban en empresas de Casarrubios del Monte (Toledo) para robar dinero en efectivo

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 22 y 21 años como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza, un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y dos delitos de hurto en empresas del polígono industrial Monte Boyal, de Casarrubios del Monte (Toledo).

La investigación arrancó a principios de marzo, tras varias denuncias presentadas por empresas de la zona, cuyos responsables alertaron de una serie de sustracciones que estaban generando preocupación entre los empresarios.

Según el instituto armado, las pesquisas permitieron comprobar que los presuntos autores aprovechaban momentos de descuido de los trabajadores para acceder a las oficinas y sustraer dinero en efectivo.

En uno de los robos llegaron a llevarse 20.000 euros, por lo que se les atribuye la sustracción de hasta 23.000 euros y de diversa documentación.

Detención

Tras identificar a los responsables, todos ellos con antecedentes penales, agentes del Puesto Principal de Valmojado y del Área de Investigación llevaron a cabo un dispositivo que culminó con la detención de los autores en una calle de Madrid.

En total, se han esclarecido cinco hechos delictivos, todos ellos llevados a cabo en la localidad de Casarrubios del Monte.