Los bomberos apagan un incendio en el parque de la calle Bélgica de Toledo: no ha habido que lamentar daños personales

Un incendio en una zona de pastos ya desbrozada se originó este domingo en el parque de la calle Bélgica de Toledo. Los bomberos del Ayuntamiento intervinieron de inmediato y extinguieron rápidamente las llamas.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, fueron dos dotaciones de bomberos los que trabajaron en la zona y los hechos se saldaron sin daños personales.

El Servicio de Emergencias y Urgencias 112 de Castilla-La Mancha ha confirmado que dieron la alerta dos personas que estaban por la zona, a las 21.07 horas.

La zona afectada se ubica al lado del conocido Hotel Beatriz, entre la TO-20 y la TO-21.