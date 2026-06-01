Los bomberos apagan un incendio en el parque de la calle Bélgica de Toledo: no ha habido que lamentar daños personales
Las llamas afectaron a una zona de pastos ya extinguida, al lado del Hotel Beatriz.
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Un incendio en una zona de pastos ya desbrozada se originó este domingo en el parque de la calle Bélgica de Toledo. Los bomberos del Ayuntamiento intervinieron de inmediato y extinguieron rápidamente las llamas.
Según han informado fuentes del Ayuntamiento a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, fueron dos dotaciones de bomberos los que trabajaron en la zona y los hechos se saldaron sin daños personales.
El Servicio de Emergencias y Urgencias 112 de Castilla-La Mancha ha confirmado que dieron la alerta dos personas que estaban por la zona, a las 21.07 horas.
La zona afectada se ubica al lado del conocido Hotel Beatriz, entre la TO-20 y la TO-21.