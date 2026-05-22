A juicio un abuelo de Ciudad Real por una presunta agresión sexual a su nieta cuando la niña tenía ocho años

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo jueves a J.M.M.C., acusado de un presunto delito de agresión sexual cometido contra su nieta cuando la niña tenía tan solo ocho años. La Fiscalía solicita para él una pena de 11 años de prisión.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en septiembre de 2019, cuando el acusado, "con el ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos" y aprovechando su condición de abuelo de la menor, entró en la habitación en la que la niña se encontraba en la cama.

Mientras la pequeña fingía estar dormida, le introdujo la mano por debajo de la ropa y le realizó tocamientos con "claro ánimo de satisfacer su apetito sexual".

Aunque los hechos se produjeron en 2019, la menor no relató lo ocurrido a su madre hasta el 18 de octubre de 2023, fecha en la que se interpuso la denuncia.

A raíz de lo sucedido, la víctima presenta una importante afectación emocional y sintomatología psicológica significativa, con estrés postraumático, ánimo depresivo, dificultades para manejar y controlar sus reacciones emocionales e importante ideación autolítica, siempre según el escrito de acusación.

Prohibición de acercamiento

Por auto de 20 de octubre de 2023, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ciudad Real acordó imponer al procesado la prohibición de aproximarse a la menor, a su domicilio, al colegio y a cualquier otro lugar en el que se encontrara, a una distancia inferior a 200 metros. También le prohibió comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento.

La Fiscalía considera al acusado responsable de un delito de agresión sexual a menor de 16 años y reclama, además de la pena de cárcel, una indemnización de 30.000 euros para la víctima por los daños morales ocasionados.