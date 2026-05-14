Castilla-La Mancha cierra el primer trimestre del año con el doble de fallecidos por accidente laboral

UGT Castilla-La Mancha ha lamentado que la región haya cerrado el primer trimestre de 2026 con 12 trabajadores fallecidos en accidentes laborales, una cifra que dobla la registrada en el mismo periodo de 2025 y que apunta una tendencia ascendente que también aparece en los datos nacionales.

Todo ello después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social haya hecho públicos unos "preocupantes" datos de siniestralidad laboral referentes a enero, febrero y marzo de 2026.

"Es verdad que los accidentes leves bajan un 1,4%, pero en los graves hemos pasado de los 40 que hubo el año pasado a los 58 que se han dado entre enero y marzo del presente ejercicio, incrementándose también de manera considerable los mortales", ha apuntado la coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha, Irene Ortega, quien además daba cuenta del importante aumento de los accidentes in itinere -los que se producen de camino o vuelta al puesto de trabajo- que han subido un 6,1%.

En un comunicado, el sindicato defiende que estas cifras tienen mucho que ver con el incumplimiento por parte de las empresas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y con la falta de cultura preventiva en ellas. “Para muchas sigue siendo un mero trámite burocrático y no una manera de proceder en la organización de las tareas”.

Ortega ha puesto de manifiesto igualmente la necesidad urgente de sacar adelante una nueva normativa de prevención de riesgos laborales acorde al siglo XXI. “La actual, que en 2025 cumplió 30 años, ha quedado totalmente desfasada frente a cuestiones que hoy ya están aquí: el teletrabajo, la digitalización, la inteligencia artificial, los riesgos psicosociales, el cambio climático…”

“En el día de ayer tuvimos otra jornada trágica en cuanto a siniestralidad laboral, con tres trabajadores heridos en accidentes laborales ocurridos en Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete), Pantoja (Toledo) y Sisante (Cuenca). No podemos acostumbrarnos a que la siniestralidad laboral sea noticia cada día y menos cuando hablamos de consecuencias graves o mortales”, ha señalado.

Datos por provincias

Por provincias, en Albacete -de enero a marzo de 2026- se produjeron 1.150 accidentes, de los cuales 1.144 fueron leves, 6 graves y ninguno mortal. Ciudad Real sumó un total de 1.237, con el resultado de 1.213 leves, 20 graves y 4 mortales. Cuenca registró 731 accidentes: 713 leves, 14 graves y 4 mortales; Guadalajara 1.070: 1.066 leves, 3 graves 1 mortal; y Toledo registró 2.294: 2.276 leves, 15 graves y 3 mortales.