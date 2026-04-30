Blanca, la pequeña atacada por dos perros en Talavera de la Reina, vuelve a casa: "Se puso muy feliz al ver a sus hermanos"

Blanca, la niña de 22 meses que resultó gravemente herida tras el ataque de dos perros de raza lobo americano en Talavera de la Reina, ya se encuentra en casa junto a sus padres y hermanos. Después de días de lucha constante en el Hospital Universitario de Toledo, la pequeña afronta ahora una nueva etapa: recuperarse rodeada del calor de los suyos.

Según ha explicado Esther Zamora, madre de la pequeña, a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha después de jornadas marcadas por la incertidumbre, el miedo y la angustia, volver al hogar ha supuesto un respiro emocional para todos. Tener de nuevo a Blanca en casa era el deseo que sostenía a la familia desde que ocurrió el suceso, cuando la menor ingresó en estado muy grave y su evolución mantenía en vilo a quienes seguían el caso.

La llegada al domicilio estuvo cargada de emoción. Blanca pudo reencontrarse definitivamente con sus hermanos, algo que ya había comenzado días antes con una visita en el hospital. Sin embargo, el momento más especial se produjo cuando los vio entrar en casa después de volver del colegio.

Según explican sus familiares, la pequeña se puso muy contenta al verlos, en una escena que sirvió para devolver algo de normalidad a unos días completamente alterados por la tragedia. Pese a esa alegría, quienes conviven con ella reconocen que todavía no ha recuperado del todo su carácter habitual. Blanca permanece más seria y tranquila de lo normal.

Impacto emocional

"Todavía no es ella", admiten desde su entorno, conscientes de que además de las secuelas físicas también existe un impacto emocional importante en una niña tan pequeña que ha pasado por una situación extremadamente dura.

En el plano médico, las noticias son positivas, aunque con mucha cautela. Las lesiones externas evolucionan favorablemente y algunos puntos de sutura ya han podido ser retirados. No obstante, todavía quedan otros pendientes en zonas especialmente delicadas, por lo que continuará bajo supervisión sanitaria en las próximas semanas.

Sin embargo, la mayor preocupación de los especialistas se centra ahora en las heridas internas. Blanca sufrió daños en órganos como el hígado, el bazo y el pulmón derecho, además de pequeñas fracturas en la zona occipital del cráneo. Son lesiones que requieren más tiempo de recuperación y un seguimiento constante, ya que su evolución no es tan visible ni tan rápida como la de las heridas externas.

Por ese motivo, la familia deberá desplazarse regularmente a Toledo para acudir a revisiones médicas ya programadas, además de nuevas citas que se irán fijando según avance su recuperación. Los médicos han insistido especialmente en la necesidad de reposo absoluto, tranquilidad y vigilancia permanente en casa.

Situación "milagro"

Todo apunta además a que Blanca no podrá reincorporarse al colegio en lo que queda de curso. Ahora mismo, la prioridad es exclusivamente su salud. El descanso, los controles clínicos y un entorno tranquilo serán claves para que pueda sanar poco a poco y recuperar la normalidad que tenía antes del ataque.

El caso de la pequeña provocó una enorme conmoción en Talavera de la Reina y en toda Castilla-La Mancha. Desde el primer momento, numerosos vecinos siguieron con preocupación cada parte médico y mostraron su apoyo a la familia.

Las muestras de cariño, los mensajes de ánimo y las cadenas de oración se multiplicaron durante los días más complicados, cuando el temor a un desenlace fatal era real. Su entorno no olvida que, dada la gravedad del ataque y la corta edad de la niña, hubo momentos en los que todo parecía muy incierto. Por eso, cada avance se vive ahora como una pequeña victoria: poder verla en casa, verla sonreír, verla junto a sus hermanos.

La familia encara esta nueva etapa con prudencia, pero también con esperanza. Saben que aún quedan semanas difíciles, con curas, revisiones y mucha paciencia, pero también sienten que lo peor ya ha pasado. Blanca sigue adelante y lo hace rodeada del cariño de los suyos, que hoy celebran lo más importante: tenerla de vuelta en casa.