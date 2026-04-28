Herido un joven de 21 años al recibir una puñalada con un arma blanca en Talavera de la Reina

Un joven de 21 años ha resultado herido al recibir una puñalada con un arma blanca en la calle Juan Sebastián Elcano de Talavera de la Reina. La víctima ha sido trasladada hasta el hospital de la ciudad.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 15.57 horas de la tarde de este martes.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se han producido los hechos y si hay constancia de la identidad del agresor.

En el operativo también han participado efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.