Blanca, la niña atacada por dos perros en Talavera, se encuentra intubada y con más de 100 puntos de sutura

Blanca, la niña de 22 meses que ha resultado herida grave tras ser atacada el pasado domingo por varios perros tipo perro lobo americano en Talavera de la Reina (Toledo) permanece ingresada en la UCI del Hospital Universitario de Toledo, donde continúa intubada y sedada, aunque más estable dentro de la gravedad.

"El domingo se nos paró la vida", ha asegurado Esther Zamora en declaraciones a Cadena Cope, donde ha explicado que la pequeña llegó al hospital "muy crítica" y que los médicos advirtieron a la familia de la dificultad inicial para estabilizarla.

Actualmente permanece intubada y sedada con el objetivo de que su organismo concentre esfuerzos en la recuperación de los órganos internos dañados, mientras la infección continúa siendo una de las principales preocupaciones del equipo médico.

El suceso ocurrió el pasado domingo cuando la menor salió al jardín de la vivienda familiar y fue atacada por los perros de un vecino en cuestión de segundos "Cuando nos dimos cuenta, uno de los perros la tenía en la boca como si fuera un trapo", explican en un comunicado publicado en La Voz del Tajo.

Más de 100 puntos de sutura

Tras rescatarla, los padres la trasladaron de urgencia al hospital de Talavera de la Reina. Debido a la gravedad de las lesiones, finalmente fue derivada al Hospital Universitario de Toledo, donde permanece ingresada en la UVI pediátrica.

La menor recibió más de un centenar de puntos de sutura y presenta también laceraciones en el hígado que, por el momento, no requieren intervención quirúrgica inmediata.

Según la familia, los primeros días fueron especialmente críticos, con la tensión muy baja y necesidad de estabilización mediante medicación. En las últimas horas, sin embargo, la evolución ha permitido retirar parte del tratamiento farmacológico al comenzar el organismo a reaccionar. "Ahora mismo está más estable dentro de la gravedad, y para nosotros eso ya es muchísimo", han señalado.

En el mismo comunicado publicado por dicho medio, la familia explica que existía desde hacía tiempo una situación complicada con el propietario de los animales por un "conflicto socioeconómico de división de empresas", y que en varias ocasiones le habían pedido que no dejara sueltos a los perros en las zonas comunes del jardín.

En cualquier caso, la madre ha insistido públicamente en que lo ocurrido fue “un accidente”, subrayando que la prioridad absoluta es la recuperación de la menor. La investigación sobre las circunstancias del ataque continúa abierta por parte de la Policía Nacional, según informó previamente EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Perro lobo americano

Los animales implicados en el suceso pertenecen al denominado "perro lobo americano" (American wolfdog), un tipo de híbrido resultado del cruce entre perros domésticos y lobo gris norteamericano.

No se trata de una raza oficialmente reconocida por organismos cinológicos internacionales como la FCI o el AKC, según explica el centro especializado Reis d'Aranda.

Dependiendo del porcentaje de herencia de lobo —bajo, medio o alto— pueden presentar características físicas y conductuales muy variables. Habitualmente incluyen mezclas con razas nórdicas como husky, malamute o pastor alemán, lo que explica su tamaño, resistencia y apariencia similar al lobo.

Especialistas señalan que este tipo de híbridos requieren manejo experimentado y condiciones específicas de socialización y control, debido a su comportamiento menos predecible que el de razas domésticas tradicionales.

Oraciones para la pequeña

La madre ha insistido en la importancia del apoyo recibido en los últimos días: "Necesitamos todas las oraciones. Si no fuese por ellas, esto sería insostenible".

La familia ha promovido incluso una cadena de apoyo bajo el lema "un avemaría por Blanca", que ha tenido una notable respuesta en la ciudad. Cada oración cuenta, y estamos convencidos de que estáis siendo parte de este pequeño gran avance que está teniendo", concluye el comunicado.