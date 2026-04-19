Detenido un hombre tras intentar retener a una menor a las puertas del estadio de fútbol de Fuensalida (Toledo)

La Guardia Civil y la Policía Local de Fuensalida (Toledo) han detenido a un hombre, del que se desconocen más datos, por intentar retener a una menor en las inmediaciones del Estadio Municipal de Fútbol del municipio.

Según ha confirmado el Ayuntamiento a través de sus redes sociales, el presunto autor de los hechos ya ha sido puesto a disposición judicial.

"Gracias a la rápida y acertada actuación de la menor, así como a la colaboración ciudadana, se pudo alertar de inmediato a las autoridades", ha expresado el Consistorio.

Asimismo, ha enviado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, destacando la "eficacia de los cuerpos de seguridad, la importancia de la colaboración vecinal ante situaciones de emergencia y el deseo de firmeza en las actuaciones judiciales".