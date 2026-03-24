Detenido por amenazar de muerte y acosar durante meses a un funcionario de Hacienda en Ciudad Real

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a un varón como presunto autor de un delito de amenazas graves y acoso contra un funcionario público de la Agencia Tributaria.

Al parecer, la víctima había investigado previamente al arrestado por defraudar una cantidad relevante de dinero a la Hacienda pública, circunstancia que habría motivado el acoso y las amenazas.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el empleado público, que manifestó estar recibiendo llamadas reiteradas desde número oculto en las que un individuo le profería amenazas de muerte tanto a él como a su familia.

Problemas de salud

Según ha informado la Policía Nacional, el funcionario llegó a recibir hasta ocho llamadas diarias durante más de seis meses, en un episodio de acoso continuado que afectó gravemente a su vida personal.

Esta situación le generó un importante malestar psicológico, que requirió incluso asistencia médica ante la angustia y el temor de que el autor pudiera llevar a cabo sus amenazas.

Los agentes lograron identificar al presunto responsable, un varón residente en la provincia de Albacete, que fue detenido como presunto autor de los hechos.