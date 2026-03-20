Herido grave un menor de cinco años en el choque entre un turismo y un tractor en Villarrubia de los Ojos

Un menor de cinco años ha resultado herido grave en un accidente en el que han chocado un turismo y un tractor en la CM-4120, a su paso por Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

El joven, que viajaba junto a su madre en el turismo, ha sido trasladado en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Su progenitora se ha trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Ciudad Real, con heridas leves.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 15.43 horas de la tarde de este viernes en el kilómetro 8 de la citada vía. Por su parte, el conductor del tractor no ha resultado herido.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Policía Local y la Guardia Civil.