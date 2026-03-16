Muere un hombre en la provincia de Toledo al saltar de un tren en marcha cuando se había pasado la estación

El cadáver de un hombre de 50 años de Oropesa (Toledo) ha sido hallado este lunes en las inmediaciones de las vías de la línea ferroviaria Madrid – Cáceres, a su paso por Lagartera, después de que en la noche de este domingo saltara desde el tren en el que viajaba por pasarse de estación.

Según ha informado ABC, el varón quería bajarse en Oropesa y se despistó, por lo que comenzó a ponerse nervioso y activó el freno de emergencia. Finalmente, se lanzó desde el tren cuando todavía circulaba a 90 kilómetros por hora.

Aunque el maquinista realizó una primera inspección, no detectó ninguna incidencia. Ha sido en la tarde de este lunes cuando han encontrado el cuerpo sin vida de la víctima cerca de las vías, después de que la familia denunciase su desaparición.

Corte de la vía

Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado que el suceso ha obligado a cortar el tráfico ferroviario en el tramo afectado de la línea Madrid – Cáceres desde las 16.20 horas de la tarde hasta las 17.50.