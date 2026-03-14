Cinco heridos de diversa consideración al chocar dos coches junto a una urbanización de El Casar (Guadalajara)

Carretera en la que se ha producido el accidente. Google

Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración como consecuencia de un choque entre dos vehículos en las inmediaciones de la urbanización Valdelosllanos situada en el municipio de El Casar (Guadalajara).

El accidente ha tenido lugar a las 18:52 horas de este viernes a la altura del kilómetro 312 de la carretera nacional N-320, según ha confirmado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

En el siniestro se han visto implicados dos turismos en los que viajaban cinco personas que han sufrido diferentes lesiones. Se trata de tres varones de 22, 33 y 65 años y dos mujeres de 33 y 61 que han sido trasladados al Hospital Universitario de Guadalajara.

Los que se encontraban en un estado más delicado son los de mayor edad, un hombre de 65 años y una mujer de 61 cuya evacuación ha corrido a cargo de una UVI móvil que se ha desplazado desde Azuqueca de Henares.

El resto de heridos han sido conducidos al centro hospitalario en ambulancias de soporte vital básico.

Además de los medios sanitarios, el dispositivo los han completado agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de El Casar.