Una mujer de 65 años intoxicada por una fuga de amoniaco en una empresa cárnica de Tarancón (Cuenca)

Una empleada de 65 años de una empresa cárnica de Tarancón (Cuenca) ha resultado intoxicada por una fuga en un depósito de amoniaco.

Según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el altercado se produjo en la calle Aliagares sobre las 22:49 horas de la noche de este pasado sábado. La afectada ha sido trasladada en ambulancia de soporte vital básico al hospital de Cuenca.

Hasta el lugar acudieron bomberos de la capital para realizar labores de ventilación que no fueron necesarias, ya que los propios trabajadores ya habían mitigado la fuga. Asimismo, se desplazaron agentes de la Policía Local y la Guardia Civil y los bomberos del municipio.