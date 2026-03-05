Encuentran el cadáver de Elena, la joven de Guadalajara de 20 años desaparecida en la playa de El Bocal

El Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional ha localizado este jueves en la playa de El Bocal el cuerpo de Elena Sirbu, la joven de 20 años natural de Guadalajara que estaba desaparecida después de que el martes se derrumbara la pasarela en la que se encontraba junto a varios compañeros del centro en el que estudiaba.

Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, quien ha detallado que el hallazgo se ha llevado a cabo por parte de cuatro buzos que participaban en las labores de rescate.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha confirmado que el cuerpo sin vida encontrado este jueves pertenece a la estudiante alcarreña.

"Todo mi cariño a la familia y seres queridos", ha apostillado el regidor en su cuenta X, al tiempo que ha dado las gracias a "todos aquellos que han participado en las labores de búsqueda", en especial el GEO de la Policía Nacional.

En un primer momento, la Delegación del Gobierno en Cantabria había dado a conocer la aparición del cuerpo a las 13:15 horas, aunque sin precisar si se trataba de la joven castellanomanchega.

Todo mi cariño a la familia y seres queridos de Elena, cuyo cuerpo sin vida ha sido recuperado. Gracias al trabajo de los GEO de la @policia y de todos aquellos que han participado en las labores de búsqueda. Especialmente, mi agradecimiento también al Gobierno de Cantabria. https://t.co/4FhWry7mSi — Emiliano García-Page (@garciapage) March 5, 2026

Elena se encontraba paseando junto a otros seis compañeros del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja por una pasarela sobre el acantilado de El Bocal que acabó colapsando. En el accidente cinco jóvenes fallecieron en el acto y uno logró salvarse, mientras que el cuerpo de Elena no ha sido hallado hasta hoy.

Celia, Lucía, Lluna, Eunate, Ainara, Xabier y Elena eran alumnos del ciclo superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal que estaban celebrando sus notas y el destino de sus prácticas en empresas europeas con una ruta por la costa cántabra.

Operativo

El dispositivo de búsqueda se había reanudado este jueves a las 8:00 horas y en él han participado efectivos del GEO de la Policía Nacional, bomberos voluntarios y del Ayuntamiento de Santander, Policía Local, Protección Civil de Cantabria y de Santander, Cruz Roja, el 112 e Inspección Pesquera.

Los especialistas del GEO se han encargado de inspeccionar grietas y zonas de difícil acceso con un dron subacuático y buzos, mientras que la búsqueda por mar la conformaban embarcaciones de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil.

Desde el aire, el operativo lo apoyaban helicópteros Helimer de Salvamento Marítimo y otro del Gobierno de Cantabria, además de drones del Ejecutivo autonómico que han peinado la zona del acantilado y el litoral