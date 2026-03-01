Mueren tres motoristas al chocar de manera frontal entre ellos en una carretera de la Sierra de Albacete

Tres motoristas han fallecido en la mañana de este domingo en Elche de la Sierra (Albacete) cuando las motocicletas que conducían han chocado entre sí.

El siniestro ha ocurrido a las 11:52 horas a la altura del kilómetro 222 de la CM-412, según han precisado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

En ese punto de la vía, concretamente en una curva de esta carretera que discurre por la Sierra de Albacete, uno de los motoristas ha impactado de manera frontal con otros dos que circulaban en sentido contrario.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado dos médicos de urgencias, una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado que solo han podido certificar el fallecimiento de los tres afectados.

De igual modo, al lugar también se han dirigido agentes de la Guardia Civil que se han encargado de asegurar la zona durante el operativo.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la edad o el sexo de los fallecidos.