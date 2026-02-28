El incendio de una vivienda en Puertollano se salda con dos personas afectadas por inhalación de humo

Dos personas, una mujer de 52 años y un hombre de 55, han resultado afectadas por inhalación de humo tras el incendio declarado durante la madrugada de este sábado en una vivienda de la localidad ciudadrealeña de Puertollano.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se recibió poco después de la medianoche en un inmueble situado en la calle Arcipreste de Hita.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, además de bomberos y una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) móvil.

Los servicios sanitarios atendieron a los dos afectados en el lugar y posteriormente fueron trasladados al hospital de Puertollano para su valoración médica.