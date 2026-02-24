Piden una Medalla al Mérito para un agente de la Guardia Civil en Albacete por evitar el suicidio de una mujer

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado que se reconozca públicamente la actuación de dos agentes del puesto de Ontur (Albacete) por su intervención "extraordinaria" en un caso de intento autolítico ocurrido el pasado 9 de febrero.

La patrulla, compuesta por el guardia civil Carlos Enrique Cucala y el guardia alumno Pedro Oliva, acudieron a un aviso urgente sobre una mujer en estado de altísima agitación dentro de una vivienda, la cual presentaba heridas graves en las muñecas.

Según la víctima, que ha enviado una carta de agradecimiento, la intervención de los agentes fue decisiva ya que "entre tanta voz reconocí una, la de Carlos, que me decía por favor abre la puerta", relata en su misiva.

Más allá del deber, el gesto humano marcó la intervención debido a que mientras los servicios sanitarios atendían las heridas, el agente Cucala permaneció junto a la mujer, sujetándole la mano, dándole ánimos e incluso, según describe ella, un "beso en la cabeza tranquilizador".

Datos del suicidio

La AUGC ha pedido que se tramite sin demora la propuesta de Medalla al Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco para Cucala y una felicitación para el guardia alumno Oliva, y ha exigido que el reconocimiento sea "efectivo y real" para evitar que quede diluido en trámites burocráticos.

En Castilla-La Mancha el suicidio se mantiene como un grave problema de salud pública. En 2024 se registraron 163 fallecimientos por suicidio en la región, superando incluso las muertes por accidentes de tráfico, con 110 casos, según los últimos datos difundidos por la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha a partir de las estadísticas oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos reflejan que en Castilla-La Mancha se lamentó aproximadamente una autolisis cada dos días y medio, y que el número de mujeres fallecidas por suicidio casi se duplicó en un solo año, pasando de 22 en 2023 a 42 en 2024, el peor registro femenino desde que hay datos disponibles.

Ante esta realidad, organizaciones de salud mental regionales insisten en que el suicidio y la atención psicológica deben convertirse en una "prioridad en la agenda social y política", con medidas que refuercen el apoyo profesional, reduzcan la precariedad y aporten certidumbre a los colectivos en situación de vulnerabilidad.