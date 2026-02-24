Muere un hombre de 50 años aplastado por una plataforma de elevación de remolques en Camuñas (Toledo)

Un hombre de 50 años ha muerto al ser aplastado por una plataforma de elevación de remolques en una nave agrícola de Camuñas (Toledo).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 19.46 horas de la tarde de este martes en la calle Antonio García Moreno de la localidad. La plataforma se encontraba en el interior de la nave particular cuando ha ocurrido la tragedia.

El médico de Urgencias desplazado hasta el lugar de los hechos no ha podido hacer nada por salvar la vida de la víctima y solo ha certificado el fallecimiento.

Hasta allí también se han desplazado agentes de la Guardia Civil.