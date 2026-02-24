Dos detenidos por robar a punta de cuchillo en una estación de servicio de Azuqueca de Henares

Imagen del robo en una estación de servicio de Azuqueca de Henares. Guardia Civil

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos varones de entre 38 y 50 años como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación, los objetos sustraídos ascienden a unos 2.600 euros, cometido en una estación de servicio de Azuqueca de Henares.

Los hechos se remontan al pasado 4 de enero, en torno a las 21.00 horas, cuando dos individuos armados con armas blancas de grandes dimensiones irrumpieron violentamente en el establecimiento.

Tras intimidar al empleado, se apoderaron del dinero de la caja registradora, además de cartones de tabaco y boletos de lotería instantánea. El valor total de los efectos sustraídos asciende a unos 2.600 euros, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

La investigación fue asumida por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Guadalajara, que lograron detectar el vehículo utilizado para la comisión del delito. A partir de ese momento, los investigadores llevaron a cabo un minucioso trabajo de análisis y reconstrucción cronológica de los momentos previos y posteriores al robo.

Matrículas falsas

Las pesquisas permitieron identificar plenamente el turismo empleado por los asaltantes, que circulaba con placas de matrícula falsificadas con el objetivo de dificultar su identificación.

Una vez determinados los presuntos responsables, se procedió a la detención de dos varones, de 38 y 50 años, en la localidad de Azuqueca de Henares. Asimismo, se practicó un registro domiciliario en la vivienda de uno de los arrestados.

En la operación han colaborado también efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Guardia Civil de Guadalajara y agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares.