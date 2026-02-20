Muere un motorista al salirse de la carretera en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real)

Un hombre, del que se desconocen los datos, ha fallecido este viernes tras salirse de la carretera N-430, a la altura del término municipal de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 16.09 horas de la tarde, en el kilómetro 222 de la vía.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil y una ambulancia de Urgencias, cuyos sanitarios solo han podido certificar la muerte del varón.