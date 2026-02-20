Tres hermanos menores acorralan y agreden al jefe de estudios del instituto de Bargas (Toledo)

Nuevo capítulo de violencia en un centro educativo de Castilla-La Mancha. En esta ocasión, la víctima ha sido el jefe de estudios del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Julio Verne de Bargas (Toledo), quien este jueves ha sufrido una agresión por parte de tres hermanos, dos de ellos -chicas- matriculados en el centro.

Todo ocurrió en el transcurso de una jornada de visita por parte de los alumnos que cursan sexto de Primaria en uno de los colegios del pueblo para conocer las instalaciones de su futuro instituto y entre los que se encontraba el tercero de los hermanos.

En ese momento, el menor ha intentado agredir a otro alumno del instituto con la ayuda de sus hermanas. Frente a esta situación, el jefe de estudios ha intercedido y los tres hermanos se han revuelto contra él, hasta el punto que una de ellas le ha propinado una patada en la pierna.

"Salió corriendo hacia su despacho y allí intentaron continuar la agresión. Por suerte, había otros compañeros que pudieron evitarlo", explica Alicia de Álvaro, directora del IES Julio Verne.

Pero el conflicto no terminó aquí. Acto seguido, llegaron los padres de estos tres alumnos, quienes lejos de intentar aplacar los ánimos, se dedicaron a lanzar amenazas contra el profesor agredido.

La situación llegó a tal extremo, que hasta el instituto bargueño tuvieron que dirigirse efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para hacerse cargo de la situación.

Según cuenta la directora, el docente tuvo que acudir al servicio médico de urgencias porque, aunque el golpe no revestía gravedad, "sufrió una subida de tensión bastante importante". No obstante, este jueves ha regresado a su puesto de trabajo pese a encontrarse "anímicamente afectado".

De Álvaro, que reconoce que tiene constancia de que "se han producido denuncias" por este hecho, se encuentra en estos momentos recabando toda la información posible para elevar otra acusación desde el propio centro.

"Esto ocurrió a última hora de este jueves, por lo que hoy, desde primera hora, estamos hablando con todos los profesores que estuvieron presentes y con toda la información, poder llevar a cabo la denuncia", explica.

Por otra parte, durante la mañana también esperan la visita de la inspectora educativa para que recoja todos los datos del suceso y que así la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes pueda actuar en consecuencia.

Familia conflictiva

Desde el centro apuntan que no es la primera vez que esta familia causa problemas en el centro. "En otras ocasiones, ya habían generado conflictos, pero desde luego nunca con esta intensidad y llegando a las agresiones físicas", apunta la directora.

"Parece que en ciertas familias la violencia está enraizada de manera intrínseca a su manera de actuar", lamenta De Álvaro, quien se pregunta si tiene sentido que este tipo de alumnos "acudan a los mismos centros" que el resto del alumnado.

Del mismo modo, ha confirmado que más allá del recorrido judicial que pueda tener el asunto, el instituto ha abierto sendos expedientes a las dos hermanas para ejercer medidas disciplinarias y ha remitido toda la información al colegio en el que el menor de los implicados está matriculado para que actúe en consecuencia.

Repulsa del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Bargas, que estaba al tanto desde el primer momento de la agresión por la presencia de la Policía Local, han emitido un comunicado en el que condenan firmemente este capítulo de violencia.

"Estos acontecimientos resultan absolutamente inaceptables y no pueden consentirse bajo ningún concepto. La violencia, en cualquiera de sus formas, no tiene cabida en nuestra sociedad y, mucho menos, en el entorno educativo, que debe ser un espacio seguro, de respeto, convivencia y aprendizaje", aseguran en una publicación en redes sociales.

Del mismo modo, han trasladado su "apoyo y solidaridad al alumnado y sus familias, así como al equipo docente y a la comunidad educativa del centro, reconociendo su labor diaria, su profesionalidad y su compromiso con la formación de nuestros jóvenes".