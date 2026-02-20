Buscan a Vidal, un hombre de 50 años desaparecido este viernes en Albacete

La Asociación SOS Desaparecidos ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Vidal, un hombre de 50 años desaparecido en Tinajeros, un barrio/pedanía de Albacete.

La alerta se ha emitido este mismo viernes 20 de febrero, horas después de que se le haya perdido la pista.

Por el momento, la desaparición no consta en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), un órgano del Ministerio del Interior responsable de coordinar la información sobre personas desaparecidas.

Ayuda ciudadana

Con el objetivo de buscar colaboración ciudadana, la asociación ha difundido una fotografía del varón y ha detallado sus características físicas.

En concreto, ha indicado que mide 1,68 metros y es de complexión normal. Además, sus ojos y su pelo son negros.

SOS Desaparecidos ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 868286726, para que pueda contactar quien tenga alguna información sobre el hombre.