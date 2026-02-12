Detenida en Ciudad Real una cuidadora por maltratar de forma habitual a la anciana que tenía a su cargo
Según ha informado la Policía Nacional este jueves, la arrestada vociferaba, zarandeaba y agredía a la mujer.
Más información: Escándalo en la residencia de monjas de Huelva: ancianos despertados con tirones en los pezones y vejados en una grúa
La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a una cuidadora como presunta responsable de los delitos de trato degradante y malos tratos habituales en el ámbito familiar contra la anciana de 93 años a la que atendía.
La víctima, considerada especialmente vulnerable y sin familia directa que velara por su situación, convivía con la agresora en el mismo domicilio, donde sufría una situación constante de acoso y maltrato prolongada en el tiempo.
Según ha informado la Policía Nacional este jueves, la detenida vociferaba, zarandeaba y agredía a la mujer en situaciones de estrés o cuando consideraba que no colaboraba o no seguía sus indicaciones.
Estos episodios no solo se producían durante los cuidados diarios, sino también en traslados o visitas médicas.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Ciudad Real y se ha iniciado gracias a la colaboración ciudadana.
Varios testigos pusieron los hechos en conocimiento de la Policía, lo que permitió activar el protocolo y verificar el estado de vulnerabilidad de la anciana.
Detención en casa
Una vez constatada la situación y velando en todo momento por su integridad, los investigadores procedieron a la detención de la cuidadora en el mismo domicilio en el que ambas residían.
Asimismo, la situación de la víctima ha sido comunicada a los servicios sociales, que han decretado su ingreso inmediato en una residencia de la capital ciudadrealeña.