Un virulento incendio de una nave industrial en Borox (Toledo) obliga a movilizar a bomberos de tres parques

Un violento incendio declarado en una nave industrial de Borox (Toledo) ha obligado a movilizar a bomberos procedentes de los parques de Illescas, Orgaz y Villarrubia de Santiago.

Las llamas se han declarado sobre las 2:30 horas de la madrugada en un inmueble industrial situado en la calle Oficios del polígono industrial Jesús Menchero del municipio toledano, según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

Dada la virulencia del fuego, los servicios de emergencia han movilizado dotaciones procedentes de tres de los parques que el Servicio Provincial de Extinción y Salvamentos de Toledo (CPEIS) tiene en la provincia, así como a efectivos de Guardia Civil y una UVI móvil en preventivo.

Por el momento, no se tiene constancia de ningún afectado por una emergencia que está teniendo lugar en una nave cuya actividad comercial se desconoce.

Desde el 112 también precisan que la nave afectada no tiene construcciones colindantes, por lo que en principio no hay peligro de propagación.