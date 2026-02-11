Una foto que habla por sí sola: la Guardia Civil de Ciudad Real intercepta un coche literalmente lleno de aceitunas

La imagen es tan inusual como elocuente: el interior de un turismo completamente cubierto de aceitunas a granel, apiladas desde el suelo hasta el techo, cubriendo los asientos. Así terminó una actuación desarrollada por la Guardia Civil en las inmediaciones de Malagón (Ciudad Real), en plena campaña de recogida.

Los hechos se produjeron hace apenas unos días, cuando una patrulla realizaba un dispositivo de control para prevenir robos de aceituna y aceite. Durante el operativo, los agentes dieron el alto a un vehículo próximo a esta localidad ciudadrealeña.

Al identificar a los ocupantes y revisar la carga, comprobaron que transportaban aceituna a granel. Según la información facilitada, al ser preguntados por su procedencia, ofrecieron versiones contradictorias e imprecisas sobre la zona en la que la habían recolectado.

En esos mismos días se habían registrado varios hurtos en explotaciones cercanas. Los ocupantes reconocieron que procedían de esa zona y aseguraron que se trataba de aceituna de suelo, recogida tras la caída natural del fruto.

Sin embargo, la inspección visual reveló que las aceitunas presentaban abundantes hojas y ramas, lo que apuntaba a una recolección directa del árbol.

Además, en el interior del coche llevaban una manta y dos varas de madera, utensilios que no se emplean habitualmente para la recogida del suelo, y no portaban autorización para la actividad.

La mercancía fue trasladada a un punto de recogida, donde se pesó y depositó a disposición judicial. El resultado: casi una tonelada y media de aceituna.

Otros 500 kilos

En una actuación similar, agentes del puesto de Villarrubia de los Ojos interceptaron otro vehículo en la CM-4120. En el maletero transportaba doce sacos y medio de aceituna.

Ante la falta de documentación que acreditara su procedencia y sin autorización para la recogida, el fruto fue igualmente intervenido y entregado en una cooperativa de la localidad, al tratarse de un producto perecedero. En este caso, el peso alcanzó los 500 kilos.