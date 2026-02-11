Un alunizaje con extintores en una perfumería de Alcázar de San Juan deja perdidas de 30.000 euros: "Van a por lo caro"

Un robo por alunizaje en la madrugada de este martes ha dejado pérdidas superiores a 30.000 euros en Perfumerías Alderete, ubicada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), después de que varios individuos estamparan contra su escaparate varios extintores y sustrajeran gran parte del stock.

Según fuentes de la Policía Local, los hechos ocurrieron sobre las 04:30 horas. Tras el asalto, el vehículo que utilizaban los ladrones huyó del lugar y fue localizado posteriormente vacío y con las placas de matrícula dobladas.

La Policía Local instruyó las primeras diligencias y trasladó el caso a la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

El propietario del establecimiento, Pedro Alderete, ha confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que los ladrones se llevaron principalmente perfumes de alta gama y parte de la cosmética selectiva.

Objetivos "bien" localizados

El asalto se produjo mediante la rotura del escaparate con extintores, no por el impacto directo del vehículo contra la luna, según ha precisado el dueño.

"Entraron al menos tres personas y en un minuto y medio limpiaron la estantería que ya saben que es la que les interesa", señala, tras revisar las cámaras de seguridad junto a su hermano.

Frente al local había dos vehículos y, cuando uno de ellos comenzó a pitar —al parecer como aviso de la llegada policial—, los asaltantes huyeron rápidamente.

Alderete subraya que este tipo de robos responde a bandas organizadas especializadas en perfumería. "Tienen un mercado muy fácil para darle salida. Saben que es una mercancía que colocan rápido", lamenta.

Situación en la que ha quedado la estantería donde se encontraban los perfumes. Pedro Alderete

De hecho, no es la primera vez que este establecimiento sufre un asalto de estas características ya que desde 2008 ha sido objeto de cuatro robos por alunizaje.

El perjuicio es especialmente grave en esta ocasión al haberse producido a pocos días de San Valentín, una de las campañas comerciales más importantes del año, explica el dueño del establecimiento.

"El problema es que ahora no tenemos margen de reacción. Los proveedores no me sirven en dos días", explica el comerciante, que está intentando reponer parte del género con ayuda de otros establecimientos del grupo al que pertenece la perfumería para no perder completamente la campaña.

Aunque el seguro cubrirá los daños materiales y la mercancía sustraída, el empresario advierte de que la tramitación y reposición completa llevará tiempo. "Un roto de esta magnitud no se arregla de un día para otro", afirma.