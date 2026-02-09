Seis detenidos por robar efectos por más de 40.000 euros en camiones estacionados en varios pueblos de Toledo

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo en el interior de camiones estacionados en distintas localidades de la provincia de Toledo, en una operación que se ha saldado con la detención de seis personas.

A estas se les atribuyen más de nueve delitos de robo con fuerza y el valor de la mercancía recuperada supera los 40.000 euros.

La actuación, denominada operación 'Black Sloth', ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Seseña y se inició tras varias denuncias por robos en remolques y semirremolques de camiones estacionados en las inmediaciones de centros logísticos y vías de servicio.

Los hechos se produjeron principalmente en las localidades de Seseña, Esquivias, Borox y Yeles.

Mercancía sustraída

Durante la investigación, los agentes constataron la existencia de un grupo criminal perfectamente estructurado, con un claro reparto de funciones entre sus miembros, planificación previa y un amplio conocimiento de la zona de actuación.

La organización contaba con rutas de huida previamente establecidas, así como con un centro logístico donde almacenaban la mercancía sustraída hasta su posterior venta en el mercado negro, además de la ropa y herramientas utilizadas para cometer los robos.

El modus operandi consistía en forzar las puertas de los camiones, cortar las lonas o romper los sellos de seguridad, aprovechando los periodos de descanso de los conductores. Posteriormente, trasladaban la mercancía en furgonetas o turismos.

En una primera fase de la operación fueron detenidas tres personas por robos con fuerza en el interior de dos camiones en las localidades de Seseña y Tembleque, logrando recuperar la totalidad de la mercancía sustraída.

En una segunda fase, se detuvo a otras tres personas en Seseña y Yeles, lo que permitió desarticular por completo la organización