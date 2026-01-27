Muere un hombre de 34 años en un accidente de moto en Iniesta (Cuenca)
Ha ocurrido a las 17.37 horas de la tarde cerca de la travesía CM-313.
Un hombre de 34 años ha muerto este martes al sufrir un accidente de motocicleta en el municipio conquense de Iniesta.
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 17.37 horas de la tarde cerca de la travesía CM-313, desde Villanueva de la Jara.
Hasta el lugar se han desplazado medios sanitarios como una UVI y una ambulancia de Urgencias, que solo han podido certificar el fallecimiento de la víctima. Asimismo, se han personado agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Cuenca.