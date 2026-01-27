Muere un hombre de 34 años en un accidente de moto en Iniesta (Cuenca)

Un hombre de 34 años ha muerto este martes al sufrir un accidente de motocicleta en el municipio conquense de Iniesta.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 17.37 horas de la tarde cerca de la travesía CM-313, desde Villanueva de la Jara.

Hasta el lugar se han desplazado medios sanitarios como una UVI y una ambulancia de Urgencias, que solo han podido certificar el fallecimiento de la víctima. Asimismo, se han personado agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Cuenca.