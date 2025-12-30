Espectacular incendio de un coche en Polán (Toledo) que ha afectado a la fachada de un establecimiento comercial
Los bomberos del parque que el CPEIS tiene en Toledo han sofocado las llamas sin que se produjeran daños personales.
Susto en la tarde de este lunes en Polán (Toledo) cuando un turismo que estaba estacionado en la calzada comenzó a arder y las llamas afectaron a la fachada de un local comercial.
El incidente tuvo lugar minutos antes de las 22:00 horas en la avenida de San Sebastián del municipio toledano.
Pese a lo espectacular de la estampa, no hubo heridos ni personas afectadas. Eso sí, el fuego alcanzó los toldos y la cartelería del local junto al que estaba aparcado el turismo.
Hasta allí se movilizaron bomberos del parque que el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de la Diputación de Toledo tiene en la capital. Las llamas se dieron por extinguidas a las 23:24 horas.
En el dispositivo también participaron agentes de la Guardia Civil, encargados de asegurar la zona, miembros de la agrupación local de Protección Civil en las labores de apoyo y una UVI móvil que fue movilizada de manera preventiva, pero que no tuvo que actuar.