Espectacular incendio de un coche en Polán (Toledo) que ha afectado a la fachada de un establecimiento comercial

Susto en la tarde de este lunes en Polán (Toledo) cuando un turismo que estaba estacionado en la calzada comenzó a arder y las llamas afectaron a la fachada de un local comercial.

El incidente tuvo lugar minutos antes de las 22:00 horas en la avenida de San Sebastián del municipio toledano.

Pese a lo espectacular de la estampa, no hubo heridos ni personas afectadas. Eso sí, el fuego alcanzó los toldos y la cartelería del local junto al que estaba aparcado el turismo.

Hasta allí se movilizaron bomberos del parque que el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de la Diputación de Toledo tiene en la capital. Las llamas se dieron por extinguidas a las 23:24 horas.

En el dispositivo también participaron agentes de la Guardia Civil, encargados de asegurar la zona, miembros de la agrupación local de Protección Civil en las labores de apoyo y una UVI móvil que fue movilizada de manera preventiva, pero que no tuvo que actuar.