La Guardia Civil aprehende 153 kilos de marihuana en una furgoneta parada en la A-42, una carga de 300.000 euros

La Guardia Civil ha detenido en el término municipal de Cabañas de la Sagra (Toledo) a un hombre de 36 años que transportaba 153 kilos de marihuana envasada al vacío, valorados en unos 300.000 euros, y que presuntamente iban a ser distribuidos en distintos puntos de la Comunidad de Madrid.

La intervención ha evitado la salida al mercado de una importante cantidad de droga y se ha saldado con la detención del conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los hechos tuvieron lugar cuando agentes del puesto de la Guardia Civil de Villaluenga de la Sagra localizaron una furgoneta detenida en el arcén de la autovía A-42, en el punto kilométrico 55, a la altura de Cabañas de la Sagra. El vehículo se encontraba con las luces apagadas y no disponía de señalización, lo que despertó la atención de los agentes.

Al interesarse por el estado del conductor, los guardias civiles observaron que el hombre mostraba una actitud nerviosa y declaró que se había quedado sin combustible cuando se dirigía hacia Madrid.

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron en el interior de la furgoneta numerosos paquetes transparentes que contenían una sustancia herbácea de color verde, que, pese a estar envasada al vacío, desprendía un fuerte olor.

Una vez verificado que se trataba de marihuana, los agentes contabilizaron alrededor de 150 paquetes, procediendo a la detención del conductor y a la intervención del cargamento.