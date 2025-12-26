Detenido al presunto autor del homicidio de Cebolla (Toledo) tras atacar a su víctima en el cuello con un arma blanca

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del homicidio de una persona ocurrido en la localidad de Cebolla (Toledo). Los hechos ocurrieron el pasado 21 de diciembre, tras originarse una reyerta entre varias personas en las inmediaciones de un bar del municipio.

A raíz del fallecimiento de la víctima, los agentes iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer el suceso. Las pesquisas permitieron constatar que, durante la madrugada de ese día, se produjo un primer altercado en un establecimiento de la localidad en el que estuvo implicado el ahora detenido.

Tras esa pelea inicial, el agresor regresó al lugar portando un arma blanca de grandes dimensiones con la que atacó a la víctima en el cuello. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, el hombre falleció durante su traslado al hospital debido a la extrema gravedad de la herida.

Una vez que los agentes lograron localizar al sospechoso, un varón de 38 años con antecedentes penales por hechos violentos, se procedió a su inmediata detención.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo ha desarrollado la operación junto al Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Talavera de la Reina y el Laboratorio de Criminalística. Las actuaciones están dirigidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Talavera de la Reina (Toledo).