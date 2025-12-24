Una colisión entre tres vehículos en la A-5 deja una mujer herida y atrapada en un coche en Calera y Chozas

Una colisión entre tres coches en la A-5, a la altura del municipio toledano de Calera y Chozas, ha dejado una mujer de 49 años herida leve. La víctima ha sido trasladada en UVI hasta el Hospital de Talavera de la Reina.

En el accidente ha quedado muy deformada la puerta de su vehículo, por lo que ha estado atrapada en el interior y ha tenido que ser rescatada por los bomberos de Talavera de la Reina.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar a las 18.51 horas de la tarde de este martes, en el kilómetro 136 de la citada vía en sentido Badajoz.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil.