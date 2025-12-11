Un muerto y seis heridos al salir ardiendo un colchón en una vivienda de un pueblo de Guadalajara

Un hombre, cuyos datos no han trascendido, ha fallecido esta madrugada por inhalación de humo al declararse un incendio en una casa de tres plantas de Mondéjar (Guadalajara). En el inmueble había otros seis varones, todos ellos inmigrantes, que también han resultado afectados por el mismo motivo. Uno de ellos se encuentra en estado grave.

Las llamas se declaraban a las 3:45 horas en una vivienda situada en la calle Solana Alta del municipio guadalajareño, según han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Al parecer, el conato comenzó en un colchón de la planta baja y pronto se propagó por el resto de estancias. De los siete moradores, algunos pudieron escapar por su propio pie incluso saltando por las ventanas y otros tuvieron que ser rescatados por los bomberos del parque de Azuqueca de Henares que se desplazaron al lugar.

Finalmente, una persona fallecía por inhalación de humo y otra más era evacuada de urgencia en UVI móvil al Hospital de Guadalajara en estado grave por el mismo motivo.

Los otros cinco moradores también fueron conducidos al mismo centro hospitalario en dos ambulancias de soporte vital básico con pronóstico leve. Todos ellos estaban afectados tanto por inhalación como por torceduras y hematomas por saltar a la calle desde el tercer piso.

Una vez extinguidas las llamas, la casa ha quedado inhabitable pero las llamas no han afectado a inmuebles colindantes.

Hasta el lugar también se desplazaba un equipo médico de urgencias que practicó los primeros auxilios, agentes de la Guardia Civil que se encargaron de asegurar la zona y voluntarios de la agrupación local de Protección Civil.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.