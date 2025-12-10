Detienen a ocho personas de un clan que vendía cocaína camuflada en bolsas de chucherías en Villarrobledo

Agentes de la Guardia Civil de Villarrobledo (Albacete) han detenido a ocho personas pertenecientes a un clan familiar dedicado a la venta de drogas, concretamente cocaína. Los detenidos, de entre 20 y 60 años, utilizaban un domicilio y un establecimiento público para las labores del menudeo. Allí, llegaban a utilizar bolsas de chucherías para ocultar la mercancía.

La operación 'Rejum' se ha saldado con la aprehensión de 432 gramos de cocaína, 10.186 euros en metálico, una pistola detonadora y cuatro puñales, entre otros efectos.

La investigación arrancó cuando las autoridades tuvieron conocimiento de la existencia de una vivienda susceptible de ser un punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes.

Durante las investigaciones se pudo comprobar cómo esta vivienda actuaba como punto de adulteración, dosificación y venta de droga, así como lugar de almacenaje. Desde, la organización trasladaba parte de la droga a un establecimiento público cercano, regentado por los detenidos, donde se ponía a la venta en pequeñas dosis y a la vez se blanqueaba el dinero.

Según informa la Guardia Civil, tanto el domicilio como el establecimiento público investigado se encontraban muy próximos a varios institutos de educación secundaria de la localidad villarrobletense, lo que incrementaba notablemente el riesgo social derivado de la actividad delictiva.

Los seis detenidos formaban parte de un clan familiar con cometidos específicos dentro de la estructura de la organización criminal. Por un lado, se encontraba el jefe, encargado de realizar los viajes, junto con su pareja, a localidades de la Comunidad de Madrid con el fin de adquirir la droga, realizando también tareas de adulteración y envasado de los estupefacientes.

En el segundo escalón, el resto de miembros de la familia se ocupaba de la venta directa del estupefaciente tanto en el domicilio como en el establecimiento público que regentaba. Incluso, llegaban a realizar entregas a domicilio a petición de los consumidores.

Imagen de la droga intervenida.

Cocaína camuflada en golosinas

Durante la investigación policial, la Guardia Civil realizó numerosas aprehensiones de cocaína a personas que fueron identificadas tras las cortas visitas que realizaban a la vivienda investigada, poniendo de manifiesto las sospechas iniciales que apuntaban a la venta de droga.

En cuanto al establecimiento público, comprobaron cómo los investigados, con el fin de no llamar la atención de otros clientes en los momentos de mayor afluencia del local, utilizaban un método de camuflaje consistente en entregar pequeñas bolsas de chucherías, dentro de las cuales introducían la dosis de cocaína.

Detenciones y registros

Cuando la operación explotó, la Guardia Civil localizó y detuvo a las ocho personas investigadas. De hecho, una de ellas fue arrestada cuando se dirigía al domicilio y punto de venta con la intención de deshacerse de los estupefacientes y eliminar cualquier tipo de prueba que relacionara la vivienda con la venta de droga.

En el registro de la vivienda fueron intervenidos 432 gramos de cocaína lista para su venta, 10.186 euros en metálico, una pistola detonadora, cuatro puñales considerados como armas prohibidas, varias básculas de precisión y útiles de envasado, y tres vehículos utilizados por la banda.

Según los cálculos de la Guardia Civil, la droga aprehendida hubiesen supuesto 6.500 dosis en el mercado ilícito tras ser dispuestas para la venta.

Estas actuaciones también forman parte de los servicios que la Comandancia de la Benemérita albaceteña presta dentro del Plan Operativo de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en los Centros Educativos y sus entornos, reforzando el compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la protección de la salud frente a las drogas o el alcohol desde edades tempranas.

La operación policial ha sido coordinada y dirigida por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Villarrobledo, colaborando en la fase de explotación personal y un can adiestrado en la detección de drogas del Servicio Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete.

Las diligencias instruidas por el Área de Investigación de la Benemérita de Villarrobledo, junto con las personas detenidas, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 2 de dicha localidad, que ha entendido de las actuaciones, decretándose el ingreso en prisión para cuatro de los ocho detenidos en la operación “Rejum”.

Los detenidos se enfrentan a delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.