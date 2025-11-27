Un pueblo de Castilla-La Mancha, entre los más fríos de España: ha llegado a los -6,7 ºC este jueves

La entrada de una masa de aire ártico se está dejando notar de manera especial a primera hora de este jueves en Castilla-La Mancha. De hecho, un municipio de la región ha marcado la quinta temperatura más baja del país al llegar a lo -6,7 ºC.

Se trata de Nerpio, municipio de la provincia de Albacete que ha llegado a este registro a las 6:50 horas de la mañana.

Nerpio ha empatado como la quinta temperatura más fría con Pradollano (Sierra Nevada) y solo ha sido superada por cuatro guarismos recabados en los Pirineos de Lérida y Huesca. De hecho, la temperatura más baja de la jornada se ha producido en Vaquèira con -13,1 ºC.

En Castilla-La Mancha, más allá de Nerpio la mañana ha sido especialmente heladora en otro de los puntos abonados al ranking de las bajas temperaturas, Molina de Aragón (Guadalajara) con -5,3 ºC a las 8:20 horas. También por debajo de los cinco grados bajo cero han amanecido en Sigüenza (Guadalajara), concretamente -5,2 ºC a las 7:10 horas.

El top 5 lo completan Tembleque (Toledo) con -4,7 ºC a las 6:00 horas y Munera (Albacete) con -4,6 ºC a las 8:30 horas.

Previsión

De cara a este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé en Castilla-La Mancha cielos despejados, salvo algún intervalo nuboso en Guadalajara y probables brumas matinales dispersas en La Mancha y en zonas montañosas de Guadalajara, donde volverán a aparecer más densas y extensas al final del día.

Las temperaturas mínimas irán en descenso ligero o sin cambios, mientras que las máximas experimentarán ascensos, más acusado en Guadalajara y Cuenca, y con pocos cambios en el Valle del Tajo y en la Mancha de Ciudad Real.

Se producirán heladas débiles generalizadas, salvo en puntos de los Montes de Toledo, entorno del Segura y Mancha conquense que podrán ser moderadas en el sureste de Parameras.

El viento será flojo variable, con predominio de la componente norte durante las horas centrales, e intervalos moderados en la mitad oriental.

Las temperaturas oscilarán entre los -1 y los 12 grados en Albacete, entre los -1 y los 12 en Ciudad Real, entre -1 y 13 grados en Cuenca, entre -1 y 13 grados en Guadalajara y entre 0 y 13 grados en Toledo.