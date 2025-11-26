Dos guardias civiles salvan la vida a dos personas atrapadas en el incendio de un edificio en Illescas

Dos guardias civiles han tenido que ser atendidos por los servicios de emergencia después de rescatar a dos personas que se habían quedado atrapadas en el incendio de un edificio de viviendas de Illescas (Toledo).

Estos agentes, componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil del municipio recibieron una alerta de la Central Operativa de Servicio (COS) tras declararse las llamas en la noche del sábado 22 al domingo 23 de noviembre, han informado fuentes del Instituto Armado.



Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el edificio estaba completamente envuelto en una espesa nube de humo y observaron que la mayoría de los vecinos estaban en la calle tras haber conseguido salir de sus viviendas al iniciarse el fuego.

Mientras los agentes inspeccionaban el lugar, varios ciudadanos alertaron de que al menos dos personas permanecían en el interior del edificio, refugiadas en una terraza y sin posibilidad de salir debido a la gran acumulación de humo.



Ante el evidente riesgo para la vida de estas personas, los guardias civiles actuaron de inmediato y accedieron al inmueble para realizar una comprobación piso por piso, con el objetivo de localizar y evacuar a quienes pudieran seguir dentro.

Rescate

A pesar de la escasa visibilidad, las dificultades para respirar y las elevadas temperaturas en el interior del edificio, los agentes consiguieron localizar y evacuar a las dos personas que habían quedado atrapadas en su vivienda.



Ambas fueron trasladadas a un lugar seguro, donde recibieron asistencia sanitaria por el personal desplazado a la zona.



Tras la intervención, los dos guardias civiles necesitaron asistencia médica y oxígeno debido a la inhalación de humo durante la evacuación.



La rápida actuación y coordinación entre la Guardia Civil y los servicios de bomberos, permitieron que el incendio únicamente causara daños materiales en el edificio.