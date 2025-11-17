Un jurado popular declara culpable al acusado de asesinar a un hombre con un táser en Ugena en 2021

El jurado popular ha declarado culpable al acusado de asesinar a un hombre en el municipio toledano de Ugena en 2021 con un dispositivo táser con el que le golpeó y le propinó descargas eléctricas que le causaron la muerte.

La deliberación ha tenido media hora de duración después de contemplar las atenuantes de confesión y reparación del daño que ya habían apuntado las acusaciones. Esto ha supuesto la modificación de la petición de pena de cárcel y la rebaja de la pena de cárcel de 20 a 12 años y medio.

Además, por unanimidad, el jurado ha considerado que no procede ni suspensión de la pena ni solicitud del indulto, por lo que el juicio ha quedado visto para sentencia.

El acusado reconoce los hechos

Por su parte, el acusado había expresado ante el tribunal que conocía a la víctima porque solía ir a comprar droga a su casa, que tuvo una disputa con él días antes de los hechos y que el 23 de febrero de 2021 decidió ir otra vez a la vivienda para comprar droga, pero acompañado de una menor que fue la que llamó al timbre porque temía que a él no le abriese.

Además, ha confesado que el táser lo encontró en la casa y lo cogió para "agredirlo" porque "vio una escopeta" y se asustó. Y ha reiterado que la víctima no le agredió en ningún momento.

En concreto, lo agredió por la espalda, por la cara y antes de irse le introdujo el táser de forma violenta en la boca.

Entre las personas que han testificado se encuentran los peritos forenses, que han asegurado que "había claros signos de violencia a nivel de la cara y la cabeza". Y que el fallecido "tenía una linterna táser introducida en la boca cuando se procedió al levantamiento del cadáver".

"Las lesiones encontradas en el cuerpo eran compatibles con el táser, 16 en la parte trasera de la cabeza, lesiones producidas por golpes y con un efecto térmico, como quemaduras, de las descargas propinadas con este dispositivo que fueron la causa de la muerte violenta", han sentenciado.