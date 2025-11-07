Un residente agrede con un cuchillo al médico de un geriátrico de Villarrobledo (Albacete)

El médico agredido ha sido trasladado al Hospital General de Villarrobledo.

Un hombre de 69 años ha agredido este viernes con un cuchillo al médico de una residencia de mayores situada en Villarrobledo (Albacete), según han informado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 8:38 horas desde la Avenida de La Mancha, donde se encuentra ubicada la residencia "El Robledillo".

El facultativo, de 65 años, ha sido agredido por uno de los residentes y posteriormente ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de la localidad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión.