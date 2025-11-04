Vuelca un camión en la autovía que une Toledo con Madrid a su paso por Illescas: ha obligado a cortar una vía de servicio

Un camión ha volcado en la A-42 a su paso por Illescas después de salirse de la vía. El conductor, un varón de 52 años, ha resultado herido leve, por lo que ha sido atendido por los sanitarios en el lugar de los hechos sin necesidad de traslado a algún hospital.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 20.40 horas de este lunes, en el kilómetro 31 de la autovía en sentido Toledo.

El accidente ha provocado el corte de una vía de servicio, pero no ha afectado al tráfico de la carretera principal.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Illescas, una ambulancia y agentes de la Guardia Civil.